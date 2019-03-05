"30 metrede Orgill, Bolt'tan daha hızlıdır"

Ankaragücü’nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, performansıyla lige damga vuruyor. Devre arasında Avusturya’nın Wolfsberger takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşısında üç gol birden atarak adeta herkesi büyüledi.
Finlandiyalı futbol yorumcusu Krille Mattson, futbolcuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyuncunun hızının Mariehamn forması giydiği dönemde de çok meşhur olduğunu ve bu konunun sık sık gündeme geldiğini belirten Mattson şunları kaydetti:
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