"30 metrede Orgill, Bolt'tan daha hızlıdır"

Ankaragücü’nün Jamaikalı forveti Dever Orgill, performansıyla lige damga vuruyor. Devre arasında Avusturya’nın Wolfsberger takımından transfer edilen 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşısında üç gol birden atarak adeta herkesi büyüledi.

Kasımpaşa ve Erzurumspor karşılaşmalarını da boş geçmeyen Orgill, forma giydiği beş maçta beş gol atarak yıldızlaştı. Bitiriciliği kadar atletik özellikleri ve süretiyle de dikkat çeken futbolcu, Finlandiya’nın Mariehamn takımında üç yıl önce şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Kulübün tarihteki tek şampiyonluğunda, takımın en skoreri olarak büyük pay sahibi olan futbolcu, ülkede hala yakından takip ediliyor.

Finlandiyalı futbol yorumcusu Krille Mattson, futbolcuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Oyuncunun hızının Mariehamn forması giydiği dönemde de çok meşhur olduğunu ve bu konunun sık sık gündeme geldiğini belirten Mattson şunları kaydetti:

‘Bolt’un çıkışı yavaş, biliyorsunuz’

​“Finlandiya’da oynadığı dönemde biz kendisini sık sık vatandaşı Usain Bolt ile karşılaştırırdık. Orgill o kadar çabuk hızlanıyor ki, 30 metrelik kısa mesafede Bolt ile bir yarış yapsalar kazanan o olur. Elbette 100 metrede Bolt kendisini geçecektir. Ancak biliyorsunuz Bolt’un ilk çıkışı biraz yavaştır. Bu yüzden daha kısa mesafede yarışı Orgill kazanır.

‘Yayında bunu konuşurduk’

Zamanında Finlandiya’da bu konuda konuşur, yayın esnasında bununla ilgili görüşlerimizi dile getirirdik. Maç yayını sırasında da bunları dile getirirdik. İlk adımlarının ondan daha hızlı olduğunu ve mutlaka geçeceğini söylerdik. Bu arada kendisi de bir Usain Bolt hayranıdır. Onun yarışlarını mutlaka izler ve bunun hakkında konuşurdu.”

‘Sokakta herkesle iletişim halindeydi’

Saha içindeki başarısının yanında saha dışında da muhteşem bir insan olduğunu belirttiği Dever Orgill için Finlandiyalı futbol yorumcusu şöyle devam etti: “Mariehamn taraftarı kendisini çok severdi, hala da öyledir. Orgill sürekli gülen, etrafına neşe saçan, soyunma odasında takıma pozitif etkisi olan bir futbolcudur. Mariehamn’da sürekli insanlarla iletişime geçer, sokakta durur ve hep insanlarla konuşurdu”.