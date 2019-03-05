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Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi bitiyor
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ERKAN SÖZERİ DÖNEMİ BİTİYOR

Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri dönemi bitiyor

Spor Toto Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Gençlerbirliği’nde son dönemde yaşanan puan kayıplarının faturası takımın teknik direktörü Erkan Sözeri’ye kesiliyor.

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Spor Toto Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Gençlerbirliği’nde son dönemde yaşanan puan kayıplarının faturası, takımın teknik direktörü Erkan Sözeri’ye kesiliyor.

Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından sezon başından beri takımın başında yer alan Erkan Sözeri ile yolları ayırma kararının çıkmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

Alınan bu karar ile de Spor Toto 1. Lig’de mücadele başkent ekibinde, ligin 24. hafta sonunda Erkan Sözeri dönemi bitmiş olacak.

Sezonun ilk yarısını 5 puan farkla lider olarak Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısı başlaması ile birlikte üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından avantajını kaybedip 3. sıraya kadar düşmüştü. Son hafta oynanan Afjet Afyonspor karşılaşmasında da istenen oyun sergilenmeyince Erkan Sözeri ile ayrılık kararının hızlandığı ifade edildi.

53 yaşındaki Erkan Sözeri yönetiminde bu sezon 24 maça çıkan Gençlerbirliği; 15 galibiyet, 5 beraberlik alarak 48 puan topladı.

Gençlerbirliği ile yollarını ayırmak üzere olan Erkan Sözeri, daha önce MKE Kırıkkalespor, Muğlaspor, Uşakspor, Şanlıurfaspor, Türk Telekom, Körfez İskenderunspor, Fethiyespor, Orduspor, Tokatspor, Alanyaspor, Giresunspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Kardemir Karabükspor ve Gazişehirspor takımlarında çalışmıştı.

Erkan Sözeri ile ayrılığın önümüzdeki saatlerde resmileşmesi beklenirken, Gençlerbirliği'nde daha önce de başkent ekibinde çalışan İbrahim Üzülmez ile resmi sözleşmenin imzalanacağı iddia edildi.

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2
GB
5 Mart 201911:21
Kendi etti, kendi buldu. Kim ki futbolculardan çekinir ve kadroyu değiştiremez, kendi sonunu getirir. Ara transfer sezonunda yeni oyuncu istemedi. Sebep, ayıp olurmuş. İşverene bak, çalışana ayıp olur diye şirketi gömecek. O acemi yönetim bile bunu dinlemedi ve 2-3 takviye yaptı. Ha bundan sonra ne olur ? Onu da şimdiden kimse bilemez !
1
Mert
5 Mart 201910:31
Umarım bu haber yakan çıkmaz. Daha önce de böyle bir haber çıkmıştı. Normal bir yönetim olsa Erkan hocaya çoktan emekleri için teşekkür etmiştik ama yönetimdeki adamlar geçen sezon dördüncü hafta Özat'ı gönderip sonra geri getirip takımı düşüren adamlar. Bu yüzden ne yapacakları belli olmaz. İbrahim Üzülmez'i geçin Jurgen Kloop dahi gelse bu kadroyla harikalar yaratamaz. Ama hoca ağırlığını koymalı, gerekirse kadroda revizyona gitmeli ki Ahmet Oğuz, Jailton gibi adamlar 90 dk gevşek gevşek dolaşmasın sahada
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