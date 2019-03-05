﻿
Gecekondu'dan açıklama: "Herkes bizim artık dostumuzdur"
﻿
Site İçi Arama
﻿

GECEKONDU'DAN AÇIKLAMA: "HERKES BİZİM ARTIK DOSTUMUZDUR"

Gecekondu'dan açıklama: "Herkes bizim artık dostumuzdur"

Ankaragücü'nün ünlü taraftar grubu Gecekondu; Göztepe, Eskişehir, Konyaspor, Sakaryaspor ve Beşiktaş ile aralarındaki husümeti bitirdiklerini açıkladı.

1096 Okunma

Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu, Antalyaspor deplasmanı dönüşünde Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesi sonrası bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 'Artık bizim futbol camiasında hasmımız da yok, düşmanımız da yok. Herkes bizim artık dostumuzdur.' ifadelerine yer verildi:

İşte o açıklama:

Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, kardeşlerimizi kaybettik, acımızın ve duygularımızın tarifi yok. Derinden yaşadığımız bu hislerin ve duyguların acısı hiçbir zaman dinmeyeceğini biliyoruz. Yiğitlerimizin acısını ailesiyle her zaman yaşamaya kendimizi hazırladık, artık onların ailesi bizim ailemiz. İki kardeşimizin evine hem abi hem kardeş hem baba hem de anne olacağız. Aynı zamanda merhum kardeşlerimizi arma aşkıyla çıktıkları deplasman yolunda yaşanan kaza sonucu hayatlarını kaybetmesi tüm Türkiye futbolunun canını yakmıştır.

'TRİBÜN GRUPLARINA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Acımıza ortak olan sanatçılarımız, siyasetçilerimizin yanında tüm futbol kulüplerimizin ilgisini göz ardı edemeyiz... Acımızı paylaşarak bizlere destek vermek yiğitlerimizin ailesinin yalnız olmadığını göstermek için kilometrelerce yol sarf edip merhumlarımızın törenine gelen bütün kulüp ve tribün gruplarına canı gönülden teşekkür ederiz.

'KULÜPLER ACIMIZA ORTAK OLMUŞLARDIR'

Özellikle: Antalyaspor, Göztepe, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sakaryaspor, Kocaelispor, Denizlispor, Adanaspor, Adana Demirspor, Konyaspor, Karşıyaka, Altay, Gençlerbirliği, Erzurumspor ve yazmadığımız tüm sporkulüpleri ve grupları dostça yaklaşıp acımıza ortak olmuştlardır.

'HERKES BİZİM ARTIK DOSTUMUZDUR'

Bu milad olsun cenazemiz de olduğu gibi hepimiz birbirimize dört elle sarılalım, birbirimizi kucaklayalım, artık kimsenin burnu kanamasın, kimsenin anası ağlamasın. Ben hazırım bugün de gördüm ki herkes buna hazır. Artık bizim futbol camiasında hasmımız da yok, düşmanımız da yok. Herkes bizim artık dostumuzdur.

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Mansur Çalar hakkında soruşturma
4
Erkan Sözeri: Maçın Zor Olacağını Biliyorduk
3
Gençlerbirliği, eline gelen fırsatı yine tepti!
1
Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
Eren ve Mert, son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Kartal: "İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿