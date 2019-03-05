Gecekondu'dan açıklama: "Herkes bizim artık dostumuzdur"

Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu, Antalyaspor deplasmanı dönüşünde Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesi sonrası bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, 'Artık bizim futbol camiasında hasmımız da yok, düşmanımız da yok. Herkes bizim artık dostumuzdur.' ifadelerine yer verildi:

İşte o açıklama:

Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, kardeşlerimizi kaybettik, acımızın ve duygularımızın tarifi yok. Derinden yaşadığımız bu hislerin ve duyguların acısı hiçbir zaman dinmeyeceğini biliyoruz. Yiğitlerimizin acısını ailesiyle her zaman yaşamaya kendimizi hazırladık, artık onların ailesi bizim ailemiz. İki kardeşimizin evine hem abi hem kardeş hem baba hem de anne olacağız. Aynı zamanda merhum kardeşlerimizi arma aşkıyla çıktıkları deplasman yolunda yaşanan kaza sonucu hayatlarını kaybetmesi tüm Türkiye futbolunun canını yakmıştır.

'TRİBÜN GRUPLARINA CANI GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ'

Acımıza ortak olan sanatçılarımız, siyasetçilerimizin yanında tüm futbol kulüplerimizin ilgisini göz ardı edemeyiz... Acımızı paylaşarak bizlere destek vermek yiğitlerimizin ailesinin yalnız olmadığını göstermek için kilometrelerce yol sarf edip merhumlarımızın törenine gelen bütün kulüp ve tribün gruplarına canı gönülden teşekkür ederiz.

'KULÜPLER ACIMIZA ORTAK OLMUŞLARDIR'

Özellikle: Antalyaspor, Göztepe, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sakaryaspor, Kocaelispor, Denizlispor, Adanaspor, Adana Demirspor, Konyaspor, Karşıyaka, Altay, Gençlerbirliği, Erzurumspor ve yazmadığımız tüm sporkulüpleri ve grupları dostça yaklaşıp acımıza ortak olmuştlardır.

'HERKES BİZİM ARTIK DOSTUMUZDUR'

Bu milad olsun cenazemiz de olduğu gibi hepimiz birbirimize dört elle sarılalım, birbirimizi kucaklayalım, artık kimsenin burnu kanamasın, kimsenin anası ağlamasın. Ben hazırım bugün de gördüm ki herkes buna hazır. Artık bizim futbol camiasında hasmımız da yok, düşmanımız da yok. Herkes bizim artık dostumuzdur.