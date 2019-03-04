Başakşehir ikinci yarının da lideri

Süper Lig’in ikinci yarısında çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Medipol Başakşehir, bu alanda da zirvede yer almayı başardı.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında dün oynanan maçta deplasmanda E.Y. Malatyaspor’u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, puanını 54’e yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Bunun yanında turuncu-lacivertlilerin şampiyonluktaki en büyük rakibi olan Galatasaray’ın Erzurum’da 2 puan bırakması puan farkının 8’e çıkmasını ve Avcı’nın takımının ilerleyen haftalar için büyük bir avantajı eline geçirmesini sağladı. Geride kalan 24 haftada sadece 2 mağlubiyeti bulunan ve bu yenilgileri ilk yarıda oynanan maçlarda alan Başakşehir, ligin ikinci yarısında da adeta fırtına gibi esiyor.
İkinci yarının lideri
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında geride kalan 7 haftalık bölüme baktığımızda lider değişmiyor. Medipol Başakşehir, oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 19 puanla ligin genelinde olduğu gibi ikinci yarının da lideri olmayı başardı. Bu süreçte rakip ağlara 16 gol bırakan turuncu-lacivertliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
Abdullah Avcı’nın öğrencilerini bu alanda da yine Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan topladı. Rizespor da 5 galibiyet, 1 beraberlik,1 yenilgi alarak ikinci devrede en iyi performans gösteren takımlar arasında yer alıyor.
Medipol Başakşehir'in 18 ile 24. haftalar arasında oynadığı müsabakalar ve aldığı sonuçlar şöyle:
Trabzonspor: 2 - Medipol Başakşehir: 4
M.Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 0
Akhisarspor: 0 - M.Başakşehir: 3
M.Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 1
Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1
M.Başakşehir: 3 - Bursaspor: 0
E.Y. Malatyaspor: 0 - M.Başakşehir: 2
Deplasmanların 1 numarası
Başakşehir’in ligde yer alan diğer 17 takımın önünde yer aldığı bir başka alan ise dış saha maçları. İstanbul temsilcisi, bu alanda da 1.’liği kimseye bırakmadı. 13 deplasman maçından 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 30 puan çıkaran turuncu-lacivertli ekip, burada da en yakın rakibi Beşiktaş’a 10 puanlık bir fark atmış durumda.
Medipol Başakşehir, dışarıdaki son yenilgisini bu sezonun henüz ikinci haftasında 2-1 ile Kasımpaşa’ya karşı almıştı.
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