Erzurumspor'dan büyüklere geçit yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lider Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan sonra Galatasaray'dan da puan almayı başardı.

Süper Lig'in son 10 haftasına girilirken ligde kalmak için büyük mücadele veren Erzurum ekibi, konuk ettiği Galatasaray maçından 1-1 eşitlikle ayrılarak 24. haftayı 17. sırada 22 puanla tamamladı.

Mavi-beyazlı ekip, topladığı puanların 5'ini "dört büyükler" ve lider Medipol Başakşehir'den aldı.

Süper Lig'in büyük takımlarına karşı verdiği mücadele ve sergilediği güzel futbolla adından söz ettirmeye başlayan Erzurum temsilcisi, ilk olarak ligin 2. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a karşı iyi oynamasına rağmen 3-1 mağlup oldu.

Ardından Medipol Başakşehir'i konuk eden ve maçı 1-0 kaybeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7. haftada Galatasaray deplasmanına çıktı ve bu maçtan da aynı skorla yenik ayrıldı.

5 puandan 4'ü deplasmandan

Süper Lig'e tarihinde ilk kez çıkan ve özellikle deplasmanlarda sergilediği oyunla takdir toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin "dört büyük" takımına karşı aldığı puanlarla dikkati çekti.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlayan mavi-beyazlı ekip, 9. haftada çıktığı Trabzon deplasmanından 0-0 eşitlikle ayrılarak büyük takımları içerisinde ilk puanını aldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Erzurum temsilcisi, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada 48'de Emrah Başsan'ın, 90 2'de de Lennart Thy'nin attığı gollerle 2-2 berabere ayrılarak hanesine 1 puan yazdırmayı başardı.

Ligin 19. haftasında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Erzurum ekibi, öne geçtiği karşılaşmada 1-1 berabere kalarak, bu maçta da 1 puan aldı.

Deplasmanda son olarak büyük takımlar içinde lider Medipol Başakşehir'e konuk olan "Dadaşlar", oyuncusu Kristian Fardal Opseth'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

Deplasmanlarda aldığı puanların ardından 24. haftada Galatasaray'ı ağırlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk yarısında 1-0 yenildiği sarı-kırmızılı ekibe evinde galibiyet şansı tanımadı ve ligin büyüklerinden puan alma serisini sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray maçından aldığı 1 puanın ardından 22 puanla 17. sırada yer alıyor.

Demir: "Büyük takımlara karşı daha rahat bir futbol oynuyoruz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Sportif Direktörü Zafer Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün maçlara aynı amaçla çıktıklarını söyledi.

Demir, her puanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Her puanın bizim için çok önemi var. Oynadığınız futboldan dolayı büyük maçlar çok önemli. Biz futbolcuları ayrıca motive etmiyoruz çünkü bütün maçlara aynı gözle bakıyoruz. Futbolcu kendini ister istemez böyle büyük kulüplere karşı motive ediyor. Büyük takımlara karşı daha rahat bir futbol oynuyoruz." dedi.

Büyük takımların da rahat futbol oynadığına işaret eden Demir, şöyle konuştu:

"Onlar rahat ve açık oynadıkça biz de rahat oynuyoruz çünkü biz de futbol oynamaya çalışıyoruz. Büyük takımlara karşı 'defans yapalım' diye özellikle bir uygulama yapmıyoruz. Futbola futbolla karşılık vermeye çalışıyoruz. Bu yüzden daha cesaretli futbol oynuyoruz. Diğer takımlar geldiği zaman ister istemez kapanıyorlar, bunları aşmak daha zor ama büyük takımlarda böyle değil."

Güzel oynadıkları futbolda bazen iyi sonuçlar alamadıklarını ifade eden Zafer Demir, şunları kaydetti:

"Futbolcular özellikle büyük takımlara karşı kendilerini iyi motive edince bu futbola yansıyor ve futbolun karşılığını almamızı sağlıyor. Çünkü büyük takımlara karşı büyük bir takım gibi oynuyoruz. Bizim için diğer takımların büyük takımlardan hiçbir farkı yok. Gidip oynuyoruz ama özellikle Medipol Başakşehir ve Galatasaray maçlarında rakibin üzerinde oynamış olsak da 2 puanı kaybeden biz olduk."