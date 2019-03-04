Bursaspor, kabustan uyandı!

Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek, galibiyet hasretini sona erdirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 24. hafta maçında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 90+7'nci dakikada Aytaç Kara'nın attığı golle yenen Bursaspor, 9 maç sonra galip geldi.
En son galibiyetini 2 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
90 günlük özlemin ardından tekrar galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor, 2019 yılının da ilk galibiyetine imza attı.
Bursa temsilcisi aldığı 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.
2 gol bulunca kaybetmiyor
Ligde 5 galibiyeti bulunan Bursaspor, ikinci golü bulduğu bütün maçları kazandı.
Bursa ekibi, Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 2-0, Akhisarspor'u deplasmanda 4-2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında 2-1 ve son olarak da Demir Grup Sivasspor'u sahasında 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Yeşil-beyazlılar diğer galibiyetini ise MKE Ankaragücü'nü sahasında 1-0 mağlup ederek aldı.
Türk oyuncular attı, Bursaspor kazandı
Bursaspor aldığı 5 galibiyette toplam 12 gol sevinci yaşadı. Bu 12 golün 7'si Türk oyunculardan geldi.
Galibiyet aldığı her maçta Türk oyuncularından gol katkısı alan yeşil-beyazlılarda, Umut Meraş 2, Aytaç Kara 2, Umut Nayir 2 ve Ramazan Keskin de bir kez fileleri havalandırdı.
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