Erkan Sözeri: Maçın Zor Olacağını Biliyorduk

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Afjet Afyonspor maçından sonra, 'Maçın zor olacağını biliyorduk' dedi.

Erkan Sözeri, 'Basın toplantısına şöyle bir giriş yapayım şehir olarak beraber olduğumuz Ankaragücü takımının taraftarı Eren ve Mert kardeşimizin vefatını derin bir üzüntü ile duymuş bulunmaktayız, Allah mekanlarını cennet etsin ailelerine ve camiaya sabırlar diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum inşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Maça gelecek olursak zor olacağını biliyorduk zor da oldu. Afjet Afyonspor takımı hak ettikleri puanı aldı ilk yarıda kendi hatalarımızdan dolayı pozisyonları değerlendirseler belki üç puan alacaklardı, biz ilk yarıda düşündüklerimizin hiç birisini sahaya yansıtamadık belkide sezonun en kötü ilk yarısı diyebilirim bunda tabii ki rakibin çok iyi konsantre olması var, iyi mücadele etmesi direnç göstermesi var üç puan almak için gelmiştik olmadı bir puan oldu.



İkinci yarı daha soğuk kanlı oynadık oyunu yöneten biz olduk topun bizde kalması daha çoktu, pozisyon üretmekte zorluk çektik, bir iki tane kısır pozisyonda finalleri iyi yapamadık zaten rakibimiz düşme potasında can siparane oynadılar. Bu tip maçlarda girdiğiniz bir iki pozisyonu değerlendirirseniz maçı kazanırsınız. Bu anlamda Afyospor'u da tebrik ediyorum kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz hedeften sapma yok üç puan almaya gelmiştik bir puanla yetindik,bardağın dolu tarafından bakmak lazım' dedi.