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Gençlerbirliği, eline gelen fırsatı yine tepti!
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GENÇLERBİRLİĞİ, ELİNE GELEN FIRSATI YİNE TEPTİ!

Gençlerbirliği, eline gelen fırsatı yine tepti!

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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Afjet Afyonspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk. 46 Bayram Çetin), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jeilton (Dk. 79 Nadir Çiftçi)

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Öztürk, Dk. 85 Oltan Karakullukçu, Dk. 86 Uğur Akdemir, Dk. 90 1 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Dk. 29 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)



 
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1
Genc
3 Mart 201923:32
Bu oyunla playoff bile mucize.
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