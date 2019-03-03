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Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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AFJET AFYONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 24. haftasında Afjet Afyonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 24. haftasında Afjet Afyonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Afjet Afyonspor : Mehmet Güven, Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Bekir Demircan, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gençlerbirliği: Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Sorin Bogdan Stancu, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Stephane Sessegnon, Luccas Claro Dos Santos, Emrullah Şalk, Alper Uludağ, Jaılton Lourenço Da Sılva

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak, Halil İbrahim Yıldırım

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