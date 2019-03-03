Takımlarının deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın ardından bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüsle dönüşe geçti. Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresine geldiğinde Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır (17) öldü, 24 taraftar ise yaralandı.

Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'nde maç dönüşü hayatını kaybeden taraftarlardan Mert Turgut Çakır için tören düzenlendi.

Törende, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Mustafa Kaplan ve futbolcuların yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de hazır bulundu.

Başkent temsilcisinin yanı sıra birçok kulübün taraftarının da yer aldığı törende Çakır'ın tabutuna çeşitli takımların atkıları bırakıldı.

Başkan Mehmet Yiğiner, çok üzgün olduklarını vurgulayarak, "Ankaragücü camiasının başı sağ olsun." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada Ankara'da Bursaspor ile oynayacakları maçın gelirini kazada hayatını kaybeden taraftarların ailelerine vereceklerinin altını çizen Yiğiner, "Allah nasip ederse iki aileye de oturacakları daire almayı düşünüyoruz. Biraz da para kalırsa maddi destek yapacağız. Çok üzüldük, acımız büyük." ifadelerini kullandı.

Foto Albümü Eren ve Mert, son yolculuğuna uğurlandı 40 FOTO

İki taraftarın da genç yaşta vefat ettiğini hatırlatan Yiğiner, şunları kaydetti:

"İkisi de arkadaş, birbirlerine bağlı olan, beraber omuz omuza seyahat eden çocuklar. Bizim taraftarımızı zaten biliyorsunuz, takımına sahip çıkar. Kısa veya uzun mesafe, iç saha veya dış saha demez takımını yalnız bırakmaz. Allah hepsinden razı olsun. Sporun kardeşliği, birlik ve beraberliği burada sergilenmiş oldu. Alttan gelen gençlerimiz ağabeylerini yalnız bırakmadı. Ağabey-kardeş, güzel, huzurlu ve mutlu şekilde yolumuza devam ediyorduk ama takdiriilahi. Allah'tan rahmet diliyorum."

Mert Turgut Çakır'ın cenazesi, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden diğer taraftar Eren Açıkgöz'ün cenazesinin ise Bartın'a götürüldüğü öğrenildi.

Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya dönerken kazada yaşamını yitiren konuk takımın taraftarı Eren Açıkgöz (18), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Eren Açıkgöz'ün cenazesi, Afyonkarahisar'daki otopsisinin ardından Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyüne getirildi. Yaklaşık 100 Ankaragücü taraftarı ile Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları da köye geldi.

Taraftarlar, namazın ardından Eren Açıkgöz'ün cenazesini omuzlarına alarak cenaze aracına taşıdı. Açıkgöz'ün cenazesi Zafer köyü Milne Mahallesi'ne götürülerek buradaki mezarılkta toprağa verildi.



Bu arada, kazada hayatını kaybeden Eren Açıkgöz'ün Antalyaspor maçına gitmeden önce bir arkadaşına Whatsapp'tan, 'Maça gireyim 90 dakika izleyeyim. Ondan sonra ne oluyorsa olsun sorun yok, ama o maçı izlemeden bişi olmasın inşallah' yazdığı görüldü.