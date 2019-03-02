İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 00:00'da başlayacak Galatasaray - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Younes Belhanda, Papa Alıoune Ndıaye, Emre Akbaba, , , , , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Mılan Lukac, , Rajko Rotman, Aykut Çeviker, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Onur Ayık, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan, Zorbay Küçük
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