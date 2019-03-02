Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Vodafone Arena
Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Atıba Hutchınson, , Jeremaın Marcıano Lens, , , Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül
Teknik Direktör: Şenol Güneş
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Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , Roberto Soldado Rıllo, Nabıl Dırar, Tolgay Ali Arslan, , Martın Skrtel, Sadık Çiftpınar
Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal
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Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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