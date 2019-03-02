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Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...
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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Vodafone Arena Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Vodafone Arena

Beşiktaş: Adrıano Correıa Claro, Atıba Hutchınson, , Jeremaın Marcıano Lens, , , Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Mehmet Topal, , Roberto Soldado Rıllo, Nabıl Dırar, Tolgay Ali Arslan, , Martın Skrtel, Sadık Çiftpınar

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Hakem: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz, Serkan Tokat

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