﻿
MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

161 Okunma

MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 00:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

MKE Ankaragücü: Ante Kulusıc, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Sedat Ağçay, Altay Bayındır, , , , , , , Wilfried Moke Abro

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, , Leo Schwechlen, , Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Fatih Serkan Kurtuluş, Samuel Emem Eduok, , Lokman Gör, Jasmın Scuk

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Hakem: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kutluhan Bilgiç

﻿

İsmail Kartal: "İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler"
Ankaragücü, vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek
Eskişehir'de de Ankaragücü taraftarları anıldı!
Bursa'da Ankaragücü taraftarları anıldı!
Sedat Ağçay: "Sadece keşke demekle yetiniyoruz"
1
Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿