MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 00:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 23. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
MKE Ankaragücü: Ante Kulusıc, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Sedat Ağçay, Altay Bayındır, , , , , , , Wilfried Moke Abro
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Haberleri İstatistikleri
BB Erzurumspor: Egemen Korkmaz, , Leo Schwechlen, , Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Fatih Serkan Kurtuluş, Samuel Emem Eduok, , Lokman Gör, Jasmın Scuk
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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