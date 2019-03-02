İsmail Kartal: "İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler"

MKE Ankaragücü'nün eski teknik direktörü İsmail Kartal, yaşanan üzücü olay nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.
Kartal mesajında, "Görev aldığım süreçte taraftarlarımızın MKE Ankaragücü'nü yürekten sevdiğine her zaman şahit oldum. İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar, camiamıza ve kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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