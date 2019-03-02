Ankaragücü, vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek

MKE Ankaragücü Kulübü, taraftarlarını taşıyan otobüsün Afyonkarahisar'da yaptığı kazada hayatını kaybedenler için yarın tören düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor maçının ardından dönüş yolculuğunda yaşanan trafik kazasında hayatlarını kaybeden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz için saat 10.30'da Tandoğan Tesisleri'nde tören yapılacak.
Vefat eden taraftarlardan Mert Turgut Çakır'ın cenaze namazı, Karacaören TOKİ Mevlana Camisi'nde öğleyin kılınacak. Çakır'ın naaşı, Altındağ Karacaören Mezarlığı'na defnedilecek.
Merhum Eren Açıkgöz ise memleketi Bartın'ın Milne köyünde toprağa verilecek.
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