﻿
Eskişehir'de de Ankaragücü taraftarları anıldı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİR'DE DE ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI ANILDI!

Eskişehir'de de Ankaragücü taraftarları anıldı!

Eskişehirspor taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca 'Başın sağ olsun Ankaragücü' diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.

1571 Okunma

Eskişehirspor taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçın ilk 3 dakikası boyunca 'Başın sağ olsun Ankaragücü' diye tezahüratta bulunarak, kazada ölen taraftarları andı.

Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Süper Toto 1'nci lig takımlarından Eskişehirspor, kendi sahasında oynanan 24'üncü hafta Adana Demirspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında sadece 'Başın sağ olsun Ankaragücü' tezahüratlarında bulunarak ölen taraftarları andı.

 
MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İsmail Kartal: "İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler"
Ankaragücü, vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek
Osmanlıspor'un serisini Gazişehir bitirdi
Bursa'da Ankaragücü taraftarları anıldı!
Sedat Ağçay: "Sadece keşke demekle yetiniyoruz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿