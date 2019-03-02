Osmanlıspor'un serisini Gazişehir bitirdi

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Osmanlıspor, evinde Gazişehir Gaziantep’e 1-0 mağlup oldu. Böylece Ankara ekibinin 10 maçlık galibiyet 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın tek golünü 14. dakikada Kerim attı.

Bu sonuçla 10 maçlık galibiyet serisi sona eren Osmanlıspor, 47 puanda kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Süper Lig'i hedefleyen Gazişehir Gaziantep ise aldığı bu kritik galibiyetle puanını 39'a çıkardı.

Öte yandan Osmanlıspor, trafik kazasında iki MKE Ankaragücü taraftarının hayatını kaybetmesi nedeniyle "Acınız acımızdır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Mor-sarılı oyuncular ayrıca yaşamını yitiren taraftarların fotoğrafının da bulunduğu "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtle seremonide yer aldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Habip Tiryaki

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Ndiaye, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç, Ayuk (Dk. 56 Privat), Sinan Kurt (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Galip Güzel)

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan, Kerim Avcı (Dk. 88 Uğur Arslan Kuru), Igor, Sow (Dk. 70 Kenan Özer)

Gol: Dk. 14 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 11 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+1 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 18 Kerim Avcı, Dk. 76 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 77 Günay Güvenç, Dk. 84 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)