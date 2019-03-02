Sedat Ağçay: "Sadece keşke demekle yetiniyoruz"

MKE Ankaragücü'nün takım kaptanı Sedat Ağçay, taraftarların deplasmandaki Antalyaspor maçından dönerken yaşadıkları trafik kazasında iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Keşke o maçı kazanmasaydık da iki kardeşimiz aramızdan ayrılmasaydı." ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada, kazada vefat eden Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün arma uğruna hayatını kaybettiğini belirtti.

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Kaza nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduklarına dikkati çeken Sedat Ağçay, "Antalyaspor maçını kazanarak taraftarlarımıza rahat bir deplasman dönüşü yolculuğu yaşatmak istiyorduk. Maçı kazandık fakat hepimizi büyük bir üzüntü içerisine sokan trafik kazasıyla adeta yıkıldık. Keşke o maçı kazanmasaydık da iki kardeşimiz aramızdan ayrılmasaydı. Ama sadece keşke demekle yetiniyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sedat Ağçay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Arma uğruna yola çıktılar ve çok sevdikleri takımlarını son kez desteklediler. İnanın hiçbir şey acımızı dindiremez. Ankaragücü camiasının, tüm taraftarlarımızın, kederli ailelerimizin ve Türk futbolunun başı sağ olsun. Biz de elimizden ne geliyorsa kardeşlerimizin acısını dindirmek için ve onları unutturmamak için her şeyi yapacağız. Allah mekanlarını cennet eylesin."