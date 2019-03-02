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Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı
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BARCELONA'DAN ANKARAGÜCÜ'NE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Barcelona'dan Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Türkiye hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı.

Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz." mesajı yer aldı.MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmıştı.

Kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.
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Profesor Oklitus
2 Mart 201916:21
Ispanyollar bizansin sahtekarlarindan daha vefali.
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