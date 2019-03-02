Metin Akyüz: "Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil"

MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı.
Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.
Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmaların sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Onun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan sonra o taraftarımızı da alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi.
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