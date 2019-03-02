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Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı
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SPOR CAMİASINDAN MKE ANKARAGÜCÜ'NE BAŞSAĞLIĞI

Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı

TFF ve kulüpler Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada hayatını kaybeden 2 Ankaragücü taraftarı için taziye mesajı yayımladı.

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Spor camiası, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yanı sıra birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımlarda hayatını kaybeden taraftarlardan dolayı MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.
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5
nöri gantar
2 Mart 201917:01
Bakıyomda hep saçma yorumlar yapılmış.ne deniyo? Başın sağ olsun. Ne kadar saçma bi söz. Hiç bir canlının başı asla sağ olamıyacak.Bunu bile bile daha saflar niye başın sağ olsun diyonuz? Sonuçta herkes mutlalk ölecek.Başın sağ olsun bundan sonra deme.
4
BÜLENT ERDOĞAN
2 Mart 201914:12
Başımız sağ olsun Allah mekanlarını cennet eylesin yakınlarına mevlam sabırlar versin yaralılara da Allah acil şifalar versin
3
Aga
2 Mart 201913:57
Bu acı sadece Ankaragucumuzun değil tüm futbol camiasinindir üç günlük dünya da düşmanlık nedir birbirimizi sevmekten başka güzellik ne olabilir iki tane gencecik yavruların canından hangi galibiyet onemlidir bize baş iliği dileyen acimizi paylaşan tüm futbol kulübü taraftarları bugünden itibaren kardesimizdir bizler ey ni gemideyiz dost kardeş olmak varken düşmanlık niye ....
2
Usta
2 Mart 201913:25
Keşke yenilseydikte bu acıyı yasamasaydik sevdası için canımı veren bu yavrularimizi acısı tarif edilemez annesi babasının başı sağ olsun camiamizin başı sağ olsun bu futbol şehidi yavrularimizi asla unutmayacağız mekanları inşallah cennet olur.
1
Çubukbeyi
2 Mart 201913:23
Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim.Ankaragücü ve kederli ailelerin başı sağolsun.
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