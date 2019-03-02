Spor camiasından MKE Ankaragücü'ne başsağlığı

Site Yorumları

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5 nöri gantar 2 Mart 201917:01 Bakıyomda hep saçma yorumlar yapılmış.ne deniyo? Başın sağ olsun. Ne kadar saçma bi söz. Hiç bir canlının başı asla sağ olamıyacak.Bunu bile bile daha saflar niye başın sağ olsun diyonuz? Sonuçta herkes mutlalk ölecek.Başın sağ olsun bundan sonra deme.

4 BÜLENT ERDOĞAN 2 Mart 201914:12 Başımız sağ olsun Allah mekanlarını cennet eylesin yakınlarına mevlam sabırlar versin yaralılara da Allah acil şifalar versin

3 Aga 2 Mart 201913:57 Bu acı sadece Ankaragucumuzun değil tüm futbol camiasinindir üç günlük dünya da düşmanlık nedir birbirimizi sevmekten başka güzellik ne olabilir iki tane gencecik yavruların canından hangi galibiyet onemlidir bize baş iliği dileyen acimizi paylaşan tüm futbol kulübü taraftarları bugünden itibaren kardesimizdir bizler ey ni gemideyiz dost kardeş olmak varken düşmanlık niye ....

2 Usta 2 Mart 201913:25 Keşke yenilseydikte bu acıyı yasamasaydik sevdası için canımı veren bu yavrularimizi acısı tarif edilemez annesi babasının başı sağ olsun camiamizin başı sağ olsun bu futbol şehidi yavrularimizi asla unutmayacağız mekanları inşallah cennet olur.