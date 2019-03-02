Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor...

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı.
Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI
Kazada; Mustafa A, Berkay G, Bektaş T, İlker B, Oğuzhan F, Buğra S, Endgin D, Yaşar T, Tarık K, Serdar K, Muhammed K, Yaşar E, Yılmaz D, Alican E, Şener Ç, Murat Y, Mehmet Can B, Nevzat A, Mustafa S, Ali Rıza S, Uğur K, Sümer U. ve Faruk A. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
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