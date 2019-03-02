﻿
Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor...
﻿
Site İçi Arama
﻿

YARALILARIN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR...

Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor...

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1783 Okunma

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü, Antalyaspor’u deplasmanda 4-2 mağlup ederken Afyon'dan gelen acı haberle yıkıldı. 

Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi. 

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada; Mustafa A, Berkay G, Bektaş T, İlker B, Oğuzhan F, Buğra S, Endgin D, Yaşar T, Tarık K, Serdar K, Muhammed K, Yaşar E, Yılmaz D, Alican E, Şener Ç, Murat Y, Mehmet Can B, Nevzat A, Mustafa S, Ali Rıza S, Uğur K, Sümer U. ve Faruk A. yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
MKE Ankaragücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İsmail Kartal: "İki canımız MKE Ankaragücü yolunda vefat ettiler"
Ankaragücü, vefat eden taraftarları için tören düzenleyecek
Eskişehir'de de Ankaragücü taraftarları anıldı!
Bursa'da Ankaragücü taraftarları anıldı!
Sedat Ağçay: "Sadece keşke demekle yetiniyoruz"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Serdar06
2 Mart 201912:48
Yaralı arkadaşlarımıza da Allahtan acil şifalar diliyorum
2
Çubukbeyi
2 Mart 201912:45
Elim kaza sonucu Hakkın rahmetine kavuşan genç kardeşlerimize Allah c.c) rahmet eylesin.Ankaragücü camiasına ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.
1
Serdar06
2 Mart 201911:32
Genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Ankaragücü camiamıza başsağlığı diliyorum.
﻿