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Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğiner'e taziye telefonu
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BAKAN KASAPOĞLU'NDAN YİĞİNER'E TAZİYE TELEFONU

Bakan Kasapoğlu'ndan Yiğiner'e taziye telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziyede bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziyede bulundu. Olaydan duyduğu üzüntüyü ifade eden Bakan Kasapoğlu, yaralı taraftarlar hakkında da bilgi aldı.  

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile telefonda görüştü. 

Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifalar diledi. 

Bakan Kasapoğlu ayrıca, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."
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