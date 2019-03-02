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Ankaragücü'ne ilk başsağlığı kardeşten...
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ANKARAGÜCÜ'NE İLK BAŞSAĞLIĞI KARDEŞTEN...

Ankaragücü'ne ilk başsağlığı kardeşten...

Ankaragücü taraftarlarının geçirdiği kazaya ilk başsağlığı mesajı Gençlerbirliği'nden geldi.

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Antalyaspor maçı sonrası 2 Ankaragücü tarafının ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası Gençlerbirliği kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda "Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve kaza sonucunda iki taraftarın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalan kederli ailelerine ve hemşehrimiz Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan çok sayıda taraftara da Allah’tan acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi. 

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