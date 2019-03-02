Ankaragücü'ne ilk başsağlığı kardeşten...

Antalyaspor maçı sonrası 2 Ankaragücü tarafının ölümü ile sonuçlanan kaza sonrası Gençlerbirliği kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.
Yayınlanan mesajda "Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve kaza sonucunda iki taraftarın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet geride kalan kederli ailelerine ve hemşehrimiz Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan çok sayıda taraftara da Allah’tan acil şifalar temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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