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Kazada vefat eden taraftarların isimleri belli oldu...
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KAZADA VEFAT EDEN TARAFTARLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU...

Kazada vefat eden taraftarların isimleri belli oldu...

Antalyaspor maçı dönüşü Afyon'da kaza yapan Ankaragücü taraftar otobüsünde vefat eden taraftarların isimleri belli oldu.

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Tüm futbol camiasını yasa boğan kazada hayatlarını kaybeden iki taraftarın isimleri belli oldu. 

Elim kazada Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarları aramızdan ayrıldığı kulüp resmi sayfası tarafından açıklandı.

Karşı şeritten gelen otobüsün ters yöne girmesi nedeni ile gerçekleşen kazada çok sayıda taraftarın da hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya sebep olan otobüsün de kaçtığı öğrenildi.

MERT TURGUT ÇAKIR

Maraton tribününde maç izleyen Mert Turgut Çakır, Kırşehir doğumluydu. Maçları Maraton tribününden izleyen Çakır bir çok deplasmanda olduğu gibi Antalyaspor deplasmanında da yerini almıştır. Henüz hayatının baharında aramızdan ayrılan Mert Turgut Çakır'ın arkadaşları twitter da üzüntülerini belirten yüzlerce mesaj gönderdi.

EREN AÇIKGÖZ

Kazada hayatını haybeden Eren Açıkgöz'ün ise Mert Turgut Çakır ile çok yakın arkadaştı. Paylatığı fotoğrafta Çakır için kardeşten öte ifadesini kullanan Eren Açıkgöz, sıkı bir Ankaragücü sevdalısıydı. Antalyaspor galibiyeti sevinci onların kaybı ile yasa dönüştü.

Mert ve Eren'in cenaze bilgileri ilerleyen saatlerde sizlerle paylaşacağız.
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3
Çubukbeyi
2 Mart 201913:28
Allah rahmet eylesin mekanınız cennet olsun.
2
irfan
2 Mart 201912:01
başımız sağ olsun. çok üzgünuz söyleyecek kelime bulamıyorum
1
Ankaragüçlü yazdı
2 Mart 201910:46
Mekanınız cennet olsun kardeşlerimiz
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