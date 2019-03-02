Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı.

Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.

Afyon yakınlarındaki kazada 2 taraftar vefat etti.

Ankaragücü resmi tweter hesabı da az önce "Yastayız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Klasspor olarak vefat eden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.

Detaylar gelecek