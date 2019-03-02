Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı.

Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.
Afyon yakınlarındaki kazada 2 taraftar vefat etti.
Ankaragücü resmi tweter hesabı da az önce "Yastayız" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Klasspor olarak vefat eden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.
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