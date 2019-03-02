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Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı.
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ANKARAGÜCÜ TARAFTAR OTOBÜSÜ KAZA YAPTI.

Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı.

Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.

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Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüs kaza yaptı.

Afyon yakınlarındaki kazada 2 taraftar vefat etti.

Ankaragücü resmi tweter hesabı da az önce "Yastayız" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Klasspor olarak vefat eden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.

Detaylar gelecek
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6
Profesor Oklitus
2 Mart 201914:59
Futbol kimsenin vefat sebebi degil.Onlar ANKARAGUCU sevdalisi olarak hepimizin kalbinde yerlerini aldilar.Rahmetle aniyoruz Bundan sonra isimleri pankartlarimizdan inmesin, kalplerimizden silinmesin. Bu kulup Sehitler vermeye alisiktir sadece gencecik yasta kaybetmek gercekten agir bir yuk.
5
ANGARA LI
2 Mart 201911:22
KEŞKE KÜME DÜŞŞEYDİK DE 2 KARDAŞIMIZ HAYATTA OLSAYDI BAŞIMIZ SAĞOLSUN MEKANLARI CENNET OLSUN YARALI KARDAŞLADA ACİL ŞİFALAR OLSUN ,,,,,,,,,,
4
GB
2 Mart 201911:08
Kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Ailelerinin ve Ankaragücü camiasının başı sağolsun. Yaralı kardeşlerimize de geçmiş olsun.
3
Garip Angaragüçlü yazdı
2 Mart 201910:42
Başımız saolsun Mekanları cennet olsun kardeşlerimizin
2
imalatı harbiye
2 Mart 201909:42
tüm ankara gücü cam,iasının başı sağolsun acımız çok büyük allah mekanlarını cennet eylesin allah saırlar versin
1
Irfan
2 Mart 201909:25
Başımız sağ olsun
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