Bülent Korkmaz: "Hayal kırıklığına uğradım"

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu.

Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.

Söylenecek fazla bir şey olmadığını belirten Korkmaz, "Açıkçası böyle bir sonuç beklemiyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Sivasspor maçından sonra bu maçı kazansaydık, birçok şeyi halletmiştik. Maalesef olmadı. Artık bu maçı geride bırakacağız. Milli araya kadar iki maç var. İyi hazırlanıp, en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz" diye konuştu.

