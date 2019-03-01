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Mustafa Kaplan: "4 gol beklemiyordum ama 3 puan bekliyordum"
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MUSTAFA KAPLAN: "4 GOL BEKLEMİYORDUM AMA 3 PUAN BEKLİYORDUM"

Mustafa Kaplan: "4 gol beklemiyordum ama 3 puan bekliyordum"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor deplasmanından 3 puanla döndükleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Antalyaspor’u 4-2’lik skorla geçti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 3 puan aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Maça hazırlanırken planlamalarını 3 puan üzerine kurduklarını belirten Kaplan, “Ankara'dan gelirken planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. 4 gollü bir skor beklemiyordum ama buradan 3 puan bekliyordum. Bunu da oyuncularıma güvenerek söylemiştim. Maç toplantısında da 'Antalyaspor geçen hafta kazandı, etkili oyuncuları var. Etkili oyuncularını kapatır, burada gol bulup öne geçersek maçı kazanırız' demiştik.

Her iki takım oyuncularını da kutluyorum. İzleyenler keyif aldı, ekran başında izleyenler de keyif aldı. Son dönemlerde dört dörtlük oynanan bir müsabaka oldu. 4 golle kazandığımız için mutluyuz. Kazanan bir Ankaragücü var, camiamızı ve taraftarımızı mutlu ettik. İnşallah devamını haftaya getiririz” dedi.
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Cankirili Simsar Seco
2 Mart 201901:31
Hocam oyuna biraz yavas baslayip 20.dk Dan sonra toparliyoruz bu korkuttu yine bu aksam. Ama daha yeni biraraya getirilmis bir gurup oyuncu daha iyisini nasil oynasin? Canteros mac formunu tam yakalayinca cok daha faydali olur cok canlar yakar diye dusunuyorum. Haftaya Bursaya gecit yok. Tribun kardesligini oyunculari gosteremedi gecen macta. Samet ile oyuncularinin artistligi bayagi ayar bozmustu. Tribunden ozur dileyerek oyuncularina kirbac cekelim
1
Serdar06
1 Mart 201923:50
Tebrikler hoca şimdi A.Gücünün hocası olduğunu ispatladın.Oyuna müdahalelerin yerindeydi.Yalnız bu Moulini yedek bırakma.Sedat son 20 dk.oynar ancak.Scarione yerine Sadayev oyuna girseydi daha etkili olurduk.Bursa maçında da defans güvenliğini alarak aynı ciddiyetle oynayalım.İçerde olan bu maçı kesinlikle kaybetmeyelim.
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