Ankaragücü, Antalya'da coştu, coşturdu!

Süper Lig'de 24. haftanın açılışında MKE Ankaragücü, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini aldı. Maça damga vuran isim ise kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Orgill oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın açılış karşılaşmasında Antalyaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti.



Antalya Stadı'nda oynanan zevkli mücadeleyi MKE Ankaragücü 4-2 kazandı. MKE Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Orgill ve Boyd kaydederken Antalyaspor'un sayıları ise 19'da Chico, 30'da Nazım Sangare kaydetti.



Dever Orgill, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında hat-trick yapan ilk isim oldu.



Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran MKE Ankaragücü puanını 30'a yükseltirken Antalyaspor ise 32 puanda kaldı.

ANTALYASPOR: 2 - MKE ANKARAGÜCÜ: 4

Stat: Antalya

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico (Dk. 80 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Charles, Amilton, Fredy (Dk. 57 Doukara), Serdar Özkan (Dk. 63 Drole), Mevlüt Erdinç

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 57 Moulin), Djedje, Sacko (Dk. 76 İlhan Parlak), Canteros (Dk. 82 Scarione), Boyd, Orgill

Goller: Dk. 19 Chico, Dk. 30 Nazım Sangare (Antalyaspor), Dk. 21, 26 ve 41 Orgill, Dk. 90+6 Boyd (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boyd, Dk. 17 Sedat Ağçay, Dk. 63 Kitsiou, Dk. 72 Pinto, Dk. 78 Altay Bayındır, Dk. 84 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Nazım Sangare, Dk. 62 Hakan Özmert, Dk. 90+3 Diego (Antalyaspor)

GOLLER

GOL: 19. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Hakan Özmert'in ceza sahasına ortasında, ön direkteki Chico'nun kafa vuruşunda, arka direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



GOL: 21. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Canteros'un ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in solundan filelerle buluştu: 1-1



GOL: 26. dakikada MKE Ankaragücü mücadelede öne geçti. Konuk takımın ani gelişen atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Boyd, topu kaleci Boffin'in üzerinden aşırttı. Kaleye doğru yönelen meşin yuvarlağa çizgi üzerinde dokunan Orgill, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2



GOL: 30. dakikada Antalyaspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde aldığı topla iki savunma oyuncusunu geçen Nazım Sangare'nin penaltı noktası üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından filelerle buluştu: 2-2



GOL: 41. dakikada MKE Ankaragücü maçta yeniden öne geçti. Pinto'nun ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boyd'un arka direğe ortasında Orgill, kafayla topu filelere yolladı: 2-3