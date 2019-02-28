﻿
Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür
﻿
Site İçi Arama
﻿

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN YILDIRIM DEMİRÖREN'E TEŞEKKÜR

Kulüpler Birliği'nden Yıldırım Demirören'e teşekkür

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür ederken, Hüsnü Güreli'ye de başarılar diledi.

1248 Okunma

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'e teşekkür mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yedi yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevine vermiş olduğu hizmetlerden ötürü Sayın Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimizi sunarız. Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından, Haziran ayında yapılacak seçime kadar Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini sürdürecek Sayın Hüsnü Güreli'ye görevinde başarılar diliyoruz."

3
Boyd: "Türkiye'deki futbol stili, tarzı tam bana uygun"
Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'da
1
Demirören döneminde neler yaşandı?
5
Mustafa Kaplan: "Antalya'da kazanmak için oynayacağız"
TSYD Ankara Şubesi ile İLEF arasında iş birliği
Halkbank, Kazan'a "İnançlı" gitti
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿