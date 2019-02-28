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Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'da
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ŞENOL GÜNEŞ, 15 YIL SONRA YENİDEN MİLLİ TAKIM'DA

Şenol Güneş, 15 yıl sonra yeniden Milli Takım'da

Şenol Güneş, 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takım'da ikinci kez görev yapacak. Milliler, Güneş döneminde 50 maçta 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.

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A Milli Takım'da 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren göreve başlayacağı açıklanan deneyimli teknik adam Şenol Güneş, ikinci kez ay-yıldızlı ekibin başında görev yapacak.

Milli takımdaki ilk dönemine 16 Ağustos 2000'de başlayan Güneş, Ay-yıldızlı ekibin 12. Avrupa Şampiyonası elemeleri baraj maçlarında Letonya'ya elenerek Portekiz'deki finallere gidememesinin ardından 22 Mart 2004'te görevinden alınmıştı. Deneyimli teknik adam, milli takımdaki son maçına 18 Şubat 2004'te Adana'da Danimarka ile oynanan ve 1-0 kaybedilen özel maçta çıktı.

A Milli Takımın başında 16 Ağustos 2000'deki Bosna Hersek mücadelesiyle ilk maçına başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekip ile toplam 50 karşılaşmaya çıktı.

Şenol Güneş'in, ay-yıldızlı takımın başında sahaya çıktığı 50 maçta milliler, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 14 de yenilgi aldı.

Türkiye, Güneş yönetiminde toplam 72 gol atarken, kendi kalesinde de 50 gol gördü.

- Resmi maçlar

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş döneminde 34 resmi maç yaptı.

Türkiye, Güneş dönemindeki resmi maçların 20'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı.

Resmi maçlarda toplam 61 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.

- Dünya üçüncülüğü

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takım, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 17. Dünya Kupası'nda üçüncü olarak tarihindeki en büyük başarıyı elde etmişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinde düzenlenen ankette 2002'nin en iyi teknik adamı seçilen Şenol Güneş, aynı zamanda, 2003 yılında Fransa'da yapılan 6. FIFA Konfederasyon Kupası'nda da ay-yıldızlı ekibi üçüncülüğe taşımıştı.

- Şenol Güneş dönemi milli maçlar

(A) Milli Futbol Takımı'nın, Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

 Tarih  Yer  Organizasyon  Rakip  Sonuç
 18.02.2004  Adana   Özel  Danimarka  0-1
 19.11.2003  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Letonya  2-2
 15.11.2003  Riga  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Letonya  0-1
 11.10.2003  İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere  0-0
 09.09.2003  Dublin  Özel  İrlanda Cumhuriyeti  2-2
 06.09.2003  Vaduz   Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Liechtenstein   3-0
 20.08.2003   Ankara  Özel  Moldova  2-0
 28.06.2003   St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası  Kolombiya  2-1
 26.06.2003   Paris  FIFA Konfederasyon Kupası   Fransa  2-3
 23.06.2003   St.Etienne   FIFA Konfederasyon Kupası   Brezilya  2-2
 21.06.2003   Paris  FIFA Konfederasyon Kupası   Kamerun  0-1
 19.06.2003   St.Etienne    FIFA Konfederasyon Kupası   ABD  2-1
 11.06.2003   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Makedonya   3-2
 07.06.2003   Bratislava  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Slovakya  1-0
 30.04.2003   Teplice  Özel  Çekya  0-4
 02.04.2003   Sunderland  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  İngiltere  0-2
 12.02.2003    İzmir  Özel  Ukrayna  0-0
 20.11.2002   Pescara   Özel  İtalya  1-1
 16.10.2002   İstanbul  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Liechtenstein   5-0
 12.10.2002   Üsküp  Avrupa Şampiyonası Elemeleri  Makedonya  2-1
 07.09.2002   İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri   Slovakya  3-0
 21.08.2002   Trabzon  Özel  Gürcistan   3-0
 29.06.2002   Daegu   Dünya Kupası Finalleri  Güney Kore  3-2
 26.06.2002   Saitama   Dünya Kupası Finalleri   Brezilya  0-1
 22.06.2002   Osaka  Dünya Kupası Finalleri   Senegal  1-0
 18.06.2002   Miyagi   Dünya Kupası Finalleri   Japonya  1-0
 13.06.2002   Seul   Dünya Kupası Finalleri   Çin  3-0
 09.06.2002   Incheon   Dünya Kupası Finalleri   Kosta Rika  1-1
 03.06.2002   Ulsan   Dünya Kupası Finalleri   Brezilya  1-2
 23.05.2002   Hong Kong   Özel  Güney Afrika  0-2
 17.04.2002   Kerklade   Özel  Şili  2-0
 26.03.2002   Bochum  Özel  Güney Kore  0-0
 12.02.2002   Breda  Özel  Ekvador  0-1
 14.11.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Avusturya   5-0
 10.11.2001   Viyana  Dünya Kupası Elemeleri  Avusturya  1-0
 06.10.2001   Kişinev   Dünya Kupası Elemeleri  Moldova  3-0
 05.09.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  İsveç  1-2
 01.09.2001   Bratislava  Dünya Kupası Elemeleri  Slovakya  1-0
 15.08.2001   Oslo  Özel  Norveç  1-1
 06.06.2001   Bursa  Dünya Kupası Elemeleri  Makedonya  3-3
 02.06.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Azerbaycan  3-0
 25.04.2001   Gaziantep  Özel  Arnavutluk  0-2
 28.03.2001   Üsküp  Dünya Kupası Elemeleri  Makedonya  2-1
 24.03.2001   İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Slovakya  1-1
 28.02.2001   Amsterdam  Özel  Hollanda  0-0
 15.11.2000   İstanbul  Özel  Fransa  0-4
 11.10.2000   Bakü   Dünya Kupası Elemeleri  Azerbaycan  1-0
 07.10.2000   Göteborg  Dünya Kupası Elemeleri  İsveç  1-1
 02.09.2000    İstanbul  Dünya Kupası Elemeleri  Moldova  2-0
 16.08.2000   Saraybosna  Özel  Bosna Hersek  0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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