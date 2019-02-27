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Fatih Terim: "Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür"
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FATİH TERİM: "GALATASARAY HER SANİYE CİDDİYET İSTEYEN BİR KULÜPTÜR"

Fatih Terim: "Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor'a 4-2 yenilmelerine rağmen üst tura yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 önde oldukları karşılaşmanın 4-2'ye gelmesini değerlendirdi.

Maçta 2-0 öne geçtikten sonra da birçok pozisyona girdiklerini ifade eden Terim, "Kafi gelmiş olacak ki (futbolcular) o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu ama onlar ne zaman bu fırsatı yakalarsa bunu iyi değerlendirmeliler." diye konuştu.

Terim, ciddiyetin önemini vurguladı.

"Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde... Bugün inanılması zor birçok şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla kendim yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar ama onlara da yazık. Onlar da bu sahada nasıl oynuyor, bizden evvelki kupada olanlara da yazık. Onlar da burada nasıl oynamış. Bunu sadece kendimiz için değil onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan, hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah, el birliğiyle bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da validen, belediye başkanına, Hatayspor başkanından tüm yönetime ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar."

Terim, bir basın mensubunun, "Hatayspor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bayağı iyi oynuyorlar. Gayet de iyi gidiyorlar ama onlara yapacağımız en büyük iyilik önce güzel stadyumu ve zemini onlara temin etmek." diye yanıtladı.
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