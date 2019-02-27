Obradovic-Ataman rekabetinde 41. randevu

THY Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 24. haftada yarın karşı karşıya gelecek.

Lider Fenerbahçe Beko ile 4. Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği müsabaka, iki başantrenör arasındaki 41. randevu olacak.

Avrupa'da söz sahibi iki başantrenörün rekabeti, 18 Nisan 2000'de Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde başladı. Yunanistan'ın Panathinaikos takımını çalıştıran Obradovic ile o dönemdeki adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes'in başındaki Ergin Ataman karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sırp başantrenör Obradovic'in takımı 81-71 kazandı.

İki başantrenörün 20 yıla yaklaşan rekabetinde bugüne kadar birbirleriyle oynadıkları maçlarda Obradovic'in takımları 26, Ataman'ın ekipleri ise 14 defa sahadan galip ayrıldı.

Ataman'ın Ataşehir'de galibiyeti yok

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı takımlar, Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye karşı Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda galibiyet alamadı.

Ataman, Galatasaray ve Anadolu Efes'in başında farklı kulvarlarda 14 kez Ataşehir'de parkeye çıktı. Bu müsabakaların tamamını Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli ekip kazandı.

Son 5 maçın 3'ünün galibi Ataman

Obradovic-Ataman rekabetinde, son 5 maçın 3'ünü Ataman'ın çalıştırdığı takım kazandı.

Türkiye Kupası'nda 14 Şubat 2018'de oynanan ve lacivert-beyazlı ekibin 83-80 üstünlüğüyle sona eren müsabakanın ardından yapılan 2 maçı da Ataman'ın öğrencileri üstün tamamladı.

Sonrasındaki 2 müsabakadan ise Obradovic'in takımı galip ayrıldı.