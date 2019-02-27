Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı

Sezonun ikinci yarısındaki haftalarda ters vuruşla birer gol atıldı.

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Trabzonsporlu Caleb Ekuban, Antalyasporlu Salih Dursun, Büyükşehir Belediye Erzumsporlu Kristian Opseth, İstikbal Mobilya Kayserisporlu Deniz Türüç ve Göztepeli Kadu, bu süreçte kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

İki kaleyi de boş geçmediler

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.

48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi.

Maçı 4-2 kazanan lider Medipol Başakşehir, ikinci devreye galibiyetle başladı.

Ligin 19. haftasında 1-1 biten Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki iki gol de siyah-beyazlı takımın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz'den geldi.

Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikadaki bu golle İstanbul'da 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelere göndererek taraftarlarını sevindirdi.

Kaleler 17 kez şaştı

Ligin ikinci devresinde geride kalan 6 haftada "kendi kalesine" 6 gol atılırken, bu sezon ters vuruşla şu ana kadar fileler toplamda 17 kez havalandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor'da oynarken), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma talihsizliğini yaşamıştı.

En şanssız takımlar

Sezonun 23 haftalık periyodunda 4 takım ters vuruşla kalesinde ikişer gol gördü.

MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Akhisarspor'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.