﻿
Mustafa Kaplan: "Antalya'da kazanmak için oynayacağız"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MUSTAFA KAPLAN: "ANTALYA'DA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Mustafa Kaplan: "Antalya'da kazanmak için oynayacağız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Antalyaspor ile yapacakları maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

1875 Okunma

Beştepe'deki tesislerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu ancak rakibi her yönüyle analiz ettiklerini ifade etti.

Ligde geçen hafta Ankara'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçı 90+3. dakikada attıkları golle kazandıklarını hatırlatan Mustafa Kaplan, "Biz planlarımızı içerde ve dışarda kazanmak üzerine yapıyoruz. İnşallah Antalya'dan da iyi bir skorla da döneceğiz." dedi.

"İyi bir takımla oynayacağız"

Antalyaspor'un ligde son maçını kazandığını dile getiren Kaplan, şunları söyledi:

"Rakibimizin 32 puanı var. Biz oraya kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Çünkü ben cesaretli hücum oyununu seviyorum. Zaten takımda da öyle bir bir kadro kurduk. Rakibimizin tüm analizlerini yaptık. Olumlu ve olumsuz yönlerini çalıştık. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi sahamızda bekleyen bir takım olmayacağız. Önde basan bir takım olacağız."

Rakibin iyi yönleri bulunduğunu ancak önlem alacaklarını vurgulayan teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bizim sahada ne yapacağımız önemli. Biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Risksiz bir oyun tercih edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


 
Süper Lig'in son 6 haftasında kaleler şaştı
TSYD Ankara Şubesi ile İLEF arasında iş birliği
1
Fethi Yaşar: "Ankaragücü'ne her dönem sahip çıkıyoruz"
Süper Lig'de son dakikalar nefes kesti
4
Yiğiner: "Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz"
Ankaragücü'nde yüzler gülüyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿