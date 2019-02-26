Sala’nın kaza raporu açıklandı

Emiliano Sala'nın ölümüne neden olan kazaya dair detaylar gün yüzüme çıkmaya başladı. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Şubesi, Arjantinli futbolcuyu taşıyan uçağın düşmeden hemen önce havada parçalandığını açıkladı.
Raporda; uçağın havadayken gövdesinde kopmalar olduğu ve denize düşmesiyle birlikte asıl parçalanmanın gerçekleştiği belirtildi.
Ayrıca, Sala'hı taşıyan özel uçakta hava kaçaklarının olduğu da ifade edildi.
Öte yandan, kazanın gerçekleşmesinde sadece uçakta oluşan arızaların değil, pilotun da temel hatalarının olduğu açıklandı.
Raporda, David Ibbston'un sadece özel uçuşlar gerçekleştirebileceği ve ticari amaçlı iş yapamayacağına yer verildi.
Bununla birlikte pilotluk lisansında, görüş açısı düşük havalarda uçuş yapmamayı kabul etmesine karşın, kaza gününde gökyüzünün bulutlu olduğu belirtildi.
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