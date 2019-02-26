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Kepa Arrizabalaga'nın bir haftalık maaşı kesildi!
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KEPA ARRİZABALAGA'NIN BİR HAFTALIK MAAŞI KESİLDİ!

Kepa Arrizabalaga'nın bir haftalık maaşı kesildi!

Manchester City maçında oyundan çıkmayı reddeden kaleci Kepa'ya kulübü Chelsea maaş cezası verdi.

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Chelsea Kulübü, İngiltere Lig Kupası finalinde teknik direktör Maurizio Sarri'ye karşı gelerek oyundan alınmayı reddeden İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga'ya bir haftalık maaş cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Kepa'nın bir haftalık maaşının kesileceği ve bu ücretin Chelsea Vakfına bağışlanacağı duyuruldu.

Kepa ise kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında yaşananlardan dolayı özür diledi.

Manchester City'ye penaltılarla kaybedilen finalin ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurmuştu. İtalyan teknik adam Sarri, geçirdiği sakatlığın ardından Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek istemiş, İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetmişti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça girememiş, Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yönelip daha sonra sahaya dönmüştü.
 

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