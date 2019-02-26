Mourinho’dan şifreler: "Hırssız bir takıma gitmem"

Manchester United’dan kötü sonuçlar nedeniyle gönderilen Jose Mourinho yeni takımını bekliyor. Portekizli teknik adam yeni sezon başlamadan bir takımla anlaşmayı umuyor.
Dünyanın en iyi teknik adamlarından biri olarak gösterilen Mourinho yeni takımının mutlaka yapısal bir empatiye sahip olması gerektiğini söyledi. Mourinho’ya göre yeni kulübünde iç çatışma da olmamalı.
Portekizli teknik adam Manchester United’daki son döneminde özellikle Pogba ile çatışma haberleri basına yansımış, takım Mourinho gittikten sonra bir anda canlanmıştı.
Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid ve United’da birçok kupa kaldıran Mourinho’ya göre yeni takımındaki proje de uzun soluklu olmalı:
“Hırsı olmayan bir kulübe gitmem. İlk olmazsa olmazım yapısal empatidir. Sevdiğim insanlarla çalışmak isterim. Birlikte mutlu olduğum ve aynı fikirleri paylaştığım insanlarla çalışmak isterim”
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