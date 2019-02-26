﻿
TSYD Ankara Şubesi ile İLEF arasında iş birliği
﻿
Site İçi Arama
﻿

TSYD ANKARA ŞUBESİ İLE İLEF ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

TSYD Ankara Şubesi ile İLEF arasında iş birliği

Protokolü değerlendiren AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, "Öğrencilerimiz, Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak deneyim kazanacak" dedi.

1840 Okunma

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi (İLEF) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Öğrencilerin Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak deneyim kazanmalarının hedeflendiği protokolün imza töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi'ndeki İletişim Fakültesinde gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun, TSYD Ankara Şubesi'ne teşekkür ederek, "Özellikle Ankara'da birtakım etkinliklere öğrencileri göndererek onların eğitimlerindeki pratik ihtiyaçlarını giderebilmek konusunda arzumuz vardı. TSYD Ankara Şubesi, bize bu konuda destek verebileceği yönünde öneride bulundu. Böylece protokol imzaladık." diye konuştu.

Protokolde derneğin büyük emeğinin bulunduğunu dile getiren Altun, "Öğrencilerimiz, Ankara'daki sportif etkinliklerde görev alarak izleme, gözlemleme, fotoğraf ve video çekimi üzerine deneyim kazanacak. TSYD Ankara Şubesi, öğrencilerimize imkanlarını ve kapılarını sonuna kadar açıyor. Öğrencilerimiz aynı zamanda gazetecilik sektörünün deneyimli isimleriyle bir araya gelme imkanı bulacak." ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise bu protokolün öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz, böyle bir fikirle yola çıktık. Öğrencilerimize mezuniyetten önce bizim de değer ve farklı bir bakış açısı kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz ki sizlere yararlı hizmetler verebiliriz. Gençler bizim için çok değerli, diplomalarını almadan hayata daha hazır hale gelmelerini arzuluyoruz. 50 yıllık geçmişi olan eğitim kurumuyla böyle bir protokol yapmak bizim için de ayrı bir zenginlik olacak."

ETİKETLER #MKE Ankaragücü #Antalyaspor #Atiker Konyaspor #Alanyaspor #Beşiktaş #Bursaspor #BB Erzurumspor #Çaykur Rizespor #Demir Grup Sivasspor #Evkur Y.Malatyaspor #Fenerbahçe #Galatasaray #Göztepe #Kasımpaşa #Kayserispor #M.Başakşehir #Akhisar Bel. #Trabzonspor #Adana Demirspor #Adanaspor #Afjet Afyonspor #Giresunspor #Altay #Altınordu #Balıkesirspor Baltok #Boluspor #Denizlispor #Elazığspor #Eskişehirspor #Gazişehir Gaziantep FK #Gençlerbirliği #Hatayspor #İstanbulspor #K Karabükspor #Osmanlıspor #Ümraniyespor #Bandırmaspor #Bugsaş Spor #Darıca G.Birliği #Etimesgut Bld. #Fatih Karagümrük #Fethiyespor #K.Maraşspor #Kırklarelispor #A. Selçukspor #Manisa BŞB.SK #Pendikspor #Şanlıurfaspor #Sivas Belediyespor #Tarsus İdman Yurdu #Tokatspor #Tuzlaspor #Z. Kömürspor #Menemen Bel. #Amed Sportif #Ankara Demirspor #Bayrampaşa #Bodrum Bel. #Eyüpspor #Gaziantepspor #Gümüşhanespor #Hacettepe Spor #İnegölspor #Kastamonuspor 1966 #Keçiörengücü #Manisaspor #Niğde Belediyespor #Sakaryaspor #Samsunspor #Sancaktepe Bel. #Sarıyer #Batman Petrol #Bayburtspor #Bergama Bel. #Bucaspor #Çatalca Spor #Düzcespor #Erbaaspor #Erzin Belediyespor #H.E. Adıvarspor #Karşıyaka #Kemerspor 2003 #Kocaeli Birlik Spor #Kozan Bel.SK #Mersin İdmanyurdu #Nazilli Belediyespor #Ofspor #Silivrispor #Yomraspor #1461 Trabzon #A. Bağcılar #Anagold 24Erzincanspor #Diyarbekirspor #Gölcükspor #K.Erciyesspor #Kırıkhanspor #Muğlaspor #Pazarspor #Tire 1922 Spor #Van BŞB #Yeşil Bursa #Adliyespor #Aydınspor 1923 #Düzyurtspor #Büyükçekmece Tepecikspor #Cizrespor #Çorum Bel. #Elaziz Belediyespor #Karacabey Birlik #Kızılcabölükspor #Kocaelispor #Payas Bel. #Sultanbeyli Bel. #Tekirdağspor #Beylerbeyispor #Derince Spor #Dersim Spor #Kartalspor #Kütahyaspor #Maltepespor #Manavgatspor #Orduspor #Denizli Bel. #Türk Metal Kırıkkalespor
Halkbank, Kazan'a "İnançlı" gitti
1
Fethi Yaşar: "Ankaragücü'ne her dönem sahip çıkıyoruz"
Süper Lig'de son dakikalar nefes kesti
2
Yiğiner: "Artık iç sahada kolay kolay maç vermeyiz"
Ankaragücü'nde yüzler gülüyor
1
Osmanlıspor'un önlenemez yükselişi!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿