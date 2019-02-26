Halkbank, Kazan'a "İnançlı" gitti

Şampiyonlar Ligi A Grubunda ikinci sırada yer alan Halkbank, son maçında Zenit Kazan’a konuk olacak. Saint Petersburg KAZAN salonunda oynanacak müsabaka saat 19:00’da başlayacak. Karşılaşmayı Yunanistan Voleybol Federasyonundan Alexandros Mylonakis ve Hırvatistan’dan Bruno Muha yönetecek.

Türk temsilcisinin bir üst gruba çıkabilmesi için grup lideri Zenit Kazan’dan en az iki puan alıp diğer gruplardaki maçların sonuçlarını bekleyecek.

Kazan’a inançlı geldik

Başkent ekibinin genç smaçörü Rıfat Kantarcıoğlu Kazan’a yorucu bir yolculukla fakat inançlı geldiklerini söyledi.

Kantarcıoğlu, takım olarak iyi bir ivme yakaladıklarını ve takım gözetmeksizin tüm rakiplerine saygı duyup kazanmak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kazan’ın Avrupa voleybolunun lider takımlarından. Bugüne kadar aldıkları sonuçlar, başarıları ortada. Fakat bizim adımız da Halkbank. Türk voleybolunu her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıp yeni bir başarı sayfası açmak istiyoruz”