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Ankaragücü'nde yüzler gülüyor
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ANKARAGÜCÜ'NDE YÜZLER GÜLÜYOR

Ankaragücü'nde yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün oynanan Erzurumspor karşılaşmasında tam süre yer alan futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Geriye kalan futbolcular ise ısınma koşusunun ardından dar alanda top kapma çalışması ile antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde yarım sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman yenileme koşusunun ardından tamamlandı.

Antrenmanı Kulüp Başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenman ile devam edecek.

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