Osmanlıspor'un önlenemez yükselişi!

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Abalı Denizlispor'u 2-0 yenerek yükselişini sürdüren Osmanlıspor, bu sezon ilk kez zirvede yer aldı.

Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında Abalı Denizlispor'u Hasan Kılıç ve Ayuk'un golleriyle 2-0 mağlup eden Osmanlıspor, galibiyet serisini 10, yenilmezlik serisini ise 12 maça çıkardı.

Haftaya lider giren Denizlispor'un 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren başkent ekibi, puanını 47'ye çıkardı ve averajla zirvenin yeni sahibi oldu.

Zirve mücadelesinin adeta nefesleri kestiği Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta sonunda Osmanlıspor ile aynı puana sahip Abalı Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.

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Sezona kötü başladı

Spor Toto 1. Lig'in ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, Osman Özköylü'nün teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından farklı bir kimliğe kavuştu.

Osmanlıspor, sezona daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi başarılar elde ettiği Mustafa Reşit Akçay ile başladı ancak işler istenildiği gibi gitmedi.

Spor Toto Süper Lig'den düştükten sonra yeniden kadro yapılanmasına giden başkent ekibi, Akçay ile çıktığı 11 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sezon başında yönetimsel de bazı sıkıntılar yaşayan Osmanlıspor, 11. haftada 31 puanla lider durumdaki Gençlerbirliği'nin 18 puan gerisine düştü.

Ligde 10. sırada bulunan ve Süper Lig hedefinden giderek uzaklaşmaya başlayan Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay, Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.

Başkent ekibinde yönetim, bu gelişme üzerine takımı ve Spor Toto 1. Lig'i yakından tanıyan Osman Özköylü'yü göreve getirdi.

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Özköylü farklı

Özköylü ile yükselişe geçen Osmanlıspor, teknik direktör değişikliğinin ardından maç kaybetmedi.

Mor-sarılılar, Özköylü göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Son 12 haftada 34 puan toplayan başkent ekibi, ortaya koyduğu performansla 10. sıradan zirveye yükseldi.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden başkent ekibi, ardından Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor'u 1-0, Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u 3-1, Giresunspor'u 2-0, Balıkesirspor Baltok'u 1-0, Gençlerbirliği'ni 2-0, Kardemir Karabükspor'u da 3-0'la geçti.

Özköylü'nün sezon başında çalıştırdığı Abalı Denizlispor'u da dün 2-0 yenerek üst üste 10. maçını kazanan Osmanlıspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Mor-sarılı takım, 24. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

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Son 5 maçta kalesini gole kapattı

Ligin ilk 11 haftasında 11 gol atıp, 9 gol yiyen Osmanlıspor, Özköylü'nün takımın başında yer aldığı 12 haftalık bölümde ise rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Son 5 maçta kalesini gole kapatan başkent ekibi, 23 haftalık periyotta 12 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Osmanlıspor, 14 golle ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Özköylü'nün gelmesiyle kalesini Litvanyalı tecrübeli file bekçisi Zydrunas Karcemarskas'ın korumaya başladığı Osmanlıspor'un savunmasında da Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır ve Caner Arıcı gibi deneyimli isimler forma giyiyor.

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En skorer takımlar arasında

Fileleri 34 kez havalandıran Osmanlıspor ayrıca en fazla gol atan takımlar arasında yer alıyor.

Başkent ekibi, gol istatistiğinde Gazişehir Gaziantep (39), Abalı Denizlispor (38) ve Gençlerbirliği'nin (37) ardından sıralanıyor.

İkinci devrenin formda isimlerinden Sinan Kurt, 6 golle takıma katkı yaparken, Burhan Eşer, Ayuk ve Magaye de 5'er gol kaydetti.