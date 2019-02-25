Başkanlar ortak yayında buluştu

Bugün oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanları Vodafone Arena’da buluştu. Buluşma Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin televizyon kanallarından ortak yayınlandı.

Canlı yayında ilk söz verilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Sayın başkanın, Fikret Orman’ın düşüncesiydi. Umarım devamı gelir. Hep ebedi dostluk diyoruz ama bunu böyle organizasyonlarla desteklememiz gerekiyor. Buraya kazanmaya geldik, Allah’ın izniyle kazanacağız da ama hep dost olarak kalacağız. Bu tip mesajlarla olumlu örnek olmamız gerekiyor” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da “Ali başkan ve yönetim kurulu arkadaşlar hoş geldiler stadımıza. Bu bir spor müsabakası. Biz de Beşiktaş olarak kazanmak istiyoruz. Herkes çok istekli. Biz burada takımımızı destekleyeceğiz. Daha sonra söz teknik ekip ve futbolcuların olacak. İnsanlara iyi izlenim bırakan, hakem hatalarının değil kora kor mücadelenin, güzel futbolun ön plana çıkmasını diliyorum. Toplumu germeden bu tip organizasyonlarla kamuoyuna mesaj vermemiz gerekiyor. Bu fikir bir dostumuzdan çıktı. Ali başkana ilettim. O da kulüp televizyonlarından yapmamızı önerdi. Medeniyet açısından çok güzel bir buluşma oldu” ifadesini kullandı.



Koç: Küfürsüz stadyum projemiz var



Ali Koç "Lefter dediğiniz de akla en güzel şeyler geliyor. Türk futbolundaki saygı ve sevgiyi en güzel gösteren insanlardan biridir. Bence adının verilmesi geç oldu. Keşke adı verildiği sezonda daha güzel bir sezon geçirebilseydik. Küfürsüz stadyum projemiz var. Belki hemen değil ama yakında gelecek. Tribünlerimizde bazı çağ dışı uygulamaları kaldırdık. Maçtan sonra deplasman taraftarları uzun süre çıkamıyor, tuvaletler kapalı oluyor, büfeler kapalı oluyor. Biz bunları kaldırdık. Taraftarımız saat 5'te toplanıp gelecek. Maç 9'da. 11'de çıkacaklar, cefa çekecekler. Sahada rekabet olsun, terimizin son damlasına kadar. Ama saha dışında medeni ortam sağlamalıyız. Spor dışında problemlerimiz zaten benzer. Bu gece kalpler beraber olacak. Son 20 yıllık tarihe baktığımızda derbilerde rakiplerimizin önünde gözüküyoruz. Hakem hatalarının olmadığı bir maç olsun, umarım mutlu ayrılırız ama dünyanın sonu da değil. Türkiye en yeni statlara sahip ülke. Birçok alanda gerideyiz. Ama stat konusunda değil. Kendi stratejisiyle, kendi planlarıyla stat yapan iki kulüp var. Bunlardan biri Beşiktaş, biri Fenerbahçe" açıklamasını yaptı.



Orman: Rahmi Bey'in bizden daha önemli katkıları oldu kulübe



Fikret Orman da "Galatasaray Başkanı ile Kulüpler Birliği'nde yaşanan olayla ilgili konuştum, Benfica maçından önce arayıp başarılar diledim. 'Gelince konuşalım' dedim. O da bunu kabul etti. Mevzuları çözmek lazım. Türk sporunun bu kulüplerin birlikteliğine ihtiyacı var" dedi.

Beşiktaş Başkanı "Ali Başkan'ın babası Rahmi Bey'in bizden daha önemli katkıları oldu kulübe. Taraftarımıza sesleneyim. Fenerbahçe bizim misafirimiz. Misafir gibi davranacağız. Bu stat buna göre dizayn edildi. Bugün 1700'ün üzerinde kombinesi olan kadın var. Medeni bir yer burası. Hayırlara vesile olsun, sakatlıklar olmasın. Aklımızda kalacak güzel bir maç olsun. Umarım, Fenerbahçe'nin de bu maçtan sonra çıkışı başlar diyerek bir espri yapayım" diye konuştu.

İki başkan birbirlerine başarı dileğinde bulundu.

