Yiğiner: "Açık ara ligin en ucuz takımıyız"

Süper Lig’de BB Erzurumspor’u son dakika golüyle 2-1 yenerek tehlikeli bölgeden çıkan Ankaragücü’nde Başkan Mehmet Yiğiner, maç sonunda yaptığı açıklamada, “Ligin en ucuz takımıyız, ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

“Sadece biraz nefes aldık”

Lig sonuna kadar 11 tane kritik maçın olduğunun altını çizen Başkan Yiğiner, “Bizim ve rakibimiz açısından çok önemli bir maçtı. Son dakika golü de olsa 3 puan alarak biraz rahatladık. Her şey bitmiş değil. Bu galibiyet ile sadece biraz nefes aldık. Daha oynanmamış 11 maç var. Son maçımıza kadar işimizi ciddi bir şekilde yapacağız. Hedefimiz, ligde kalıcı olmaktır. Ligin sonunda en iyi yerde olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Ligin en ucuz takımını kurduk”

Süper Lig’de mücadele eden takımlar arasında ‘en ucuz bütçe’ ile kurulan bir ekip olduklarını belirten Başkan Yiğiner, “Devre arasında 12 transfer yaptık ve yeni bir ekip oluşturduk. Yeni transferlerimiz bizi mahcup etmedi. Ligin en ucuz takımını kurduk. Hem de açık ara en ucuz takımı kurduğumuzu söyleyebilirim. Onlar da ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyor.” ifadelerini kullandı.