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Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligin 23. haftasında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.

Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Hatayspor: 0-3

Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1

Boluspor-Adanaspor: 0-1

Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1

Adana Demirspor-Altınordu: 3-0

Giresunspor-Altay: 1-2

Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3

Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2

Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1

- Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P
  --------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  OSMANLISPOR 23  15  34  14  20  47 
2.  ABALI DENİZLİSPOR 23  14  38  22  16  47 
3.  GENÇLERBİRLİĞİ 23  15  37  22  15  47 
4.  ÜMRANİYESPOR 23  12  29  21  41 
5.  HATAYSPOR 23  11  30  15  15  40 
6.  ALTINORDU 23  10  30  16  14  38 
7.  GAZİŞEHİR GAZİANTEP 23  10  39  21  18  36 
8.  ADANA DEMİRSPOR 23  10  31  29  34 
9.  BOLUSPOR 23  26  23  32 
10.  BALIKESİRSPOR BALTOK 23  25  28  -3  32 
11.  ALTAY 23  32  26  31 
12.  ADANASPOR 23  29  28  29 
13.  İSTANBULSPOR 23  11  28  32  -4  26 
14.  ESKİŞEHİRSPOR 23  10  25  40  -15  25 
15.  GİRESUNSPOR 23  11  21  30  -9  22 
16.  AFJET AFYONSPOR 23  12  28  39  -11  21 
17.  TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 23  13  27  39  -12  20 
18.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 23  21  72  -64  -1

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