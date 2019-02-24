Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.
Puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Hatayspor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1
Boluspor-Adanaspor: 0-1
Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1
Adana Demirspor-Altınordu: 3-0
Giresunspor-Altay: 1-2
Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3
Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2
Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1
- Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|OSMANLISPOR
|23
|15
|2
|6
|34
|14
|20
|47
|2.
|ABALI DENİZLİSPOR
|23
|14
|5
|4
|38
|22
|16
|47
|3.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|15
|2
|6
|37
|22
|15
|47
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|23
|12
|5
|6
|29
|21
|8
|41
|5.
|HATAYSPOR
|23
|11
|7
|5
|30
|15
|15
|40
|6.
|ALTINORDU
|23
|10
|8
|5
|30
|16
|14
|38
|7.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|23
|10
|6
|7
|39
|21
|18
|36
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|23
|10
|4
|9
|31
|29
|2
|34
|9.
|BOLUSPOR
|23
|9
|5
|9
|26
|23
|3
|32
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|23
|9
|5
|9
|25
|28
|-3
|32
|11.
|ALTAY
|23
|8
|7
|8
|32
|26
|6
|31
|12.
|ADANASPOR
|23
|7
|8
|8
|29
|28
|1
|29
|13.
|İSTANBULSPOR
|23
|5
|11
|7
|28
|32
|-4
|26
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|23
|6
|7
|10
|25
|40
|-15
|25
|15.
|GİRESUNSPOR
|23
|5
|7
|11
|21
|30
|-9
|22
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|23
|5
|6
|12
|28
|39
|-11
|21
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|23
|5
|5
|13
|27
|39
|-12
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|23
|0
|2
|21
|8
|72
|-64
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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