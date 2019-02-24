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Osmanlıspor, Denizli'de zirveye oturdu
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OSMANLISPOR, DENİZLİ'DE ZİRVEYE OTURDU

Osmanlıspor, Denizli'de zirveye oturdu

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Osmanlıspor deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenerek, averajla zirvenin yeni sahibi oldu.

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Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta haftaya lider giren Abalı Denizlispor, evinde takipçisi Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu.

14 hafta sonra ligde yenilgiyle tanışan Denizlispor, ilk sırayı da rakibine kaptırdı.

Teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde ilk yenilgisini tadan Denizlispor averajla 2. sıraya gerilerken, yeni lider Osmanlıspor ise 10'da 10 yapıp müthiş bir istatistiğe imza attı.

Süper Lig yarışının nefesleri kestiği 1. Lig'de ilk 3 sırayı alan Osmanlıspor, Denizlispor ve Gençlerbirliği 47'şer puanda buluştu.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 83 Gökhan Süzen), Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 70 Kehinde), Furkan Şeker (Dk. 90+1 Seddar Karaman), Kerem Can Akyüz

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Lumanza, Ayuk, Numan Çürüksu, Burhan Eşer (Dk. 87 Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Sinan Kurt (Dk. 81 Atakan Rıdvan Çankaya), Mertan Caner Öztürk (Dk. 79 Magaye)

Goller: Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 81 Recep Niyaz (Abalı Denizlispor), Dk. 26 Numan Çürüksu, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 80 Anıl Karaer, Dk. 84 Caner Arıcı, Dk. 88 Muhammed Bayır, Dk. 90+1 Ayuk (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta programı
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