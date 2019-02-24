Ankaragücü'nden "Bayıltan" galibiyet!

Spor Toto Süper Lig'n 23. haftasında MKE Ankaragücü ile BB Erzurumspor karşı karşıya geldi.



Puan tablosunda 16. ve 17. sırada yer alan tarafların Eryaman Stadı'ndaki mücadelesinde eşitliği bozan Ankaragücü oldu. Ev sahibi ekip, Tyler Boyd'un 25. dakikadaki golüyle devreyi önde kapattı.



İkinci yarının hemen başında Kristian Opseth ile golü bulan Erzurumspor, 47'de skoru 1-1'e getirdi. Takımının golünü kaydeden Opseth, 73. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Norveçli oyuncu böylece 24. haftada oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Maçın son bölümünde her iki takım da üstünlük golü için fırsatlar yakaladı ancak son sözü başkent ekibi söyledi. 90+3'te ilk golün asistini yapan Dever Orgill'in ceza sahasından gönderdiği şut Egemen Korkmaz'a da çarparak Erzurumspor ağlarıyla buluştu. Golün ardından büyük sevinç yaşayan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, yüzüne gelen darbeyle kısa süreli bir baygınlık geçirdi.

Kritik bir galibiyete imza atan Ankaragücü, son 3 haftada 7 puan topladı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke (Dk. 66 Moulin), Sacko (Dk. 81 Sadaev), Canteros (Dk. 75 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Serkan Kurtuluş, Egemen Korkmaz, Lokman Gür, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 90 Kone), Obertan (Dk. 81 Sunu), Eduok (Dk. 71 Taylan Antalyalı), Opseth

Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 90+3 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 47 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 73 Opseth (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kitsiou, Dk. 83 Orgill (MKE Ankaragücü)