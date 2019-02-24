Giresunspor - Altay maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 23. haftasında Giresunspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, , Tevfik Altındağ, Zoro Cyrıac Gohı Bı, Kayacan Erdoğan, Orhan Taşdelen, Crıstıan Tanase, Berkan Yıldırım, Emre Nefiz, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Altay: Gençer Cansev, Anton Putsıla, Ulaş Zengin, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Andreas Tatos, Leandro Deyrınıo Kappel, Aydın Bağ, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Anıl Usta, Cihan Aydın
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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