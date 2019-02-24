﻿
Giresunspor - Altay maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR - ALTAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 23. haftasında Giresunspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

297 Okunma

Giresunspor - Altay maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 23. haftasında Giresunspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgüç Türkalp yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Aykut Demir, Guy Lucıen Mıchel Landel, , Tevfik Altındağ, Zoro Cyrıac Gohı Bı, Kayacan Erdoğan, Orhan Taşdelen, Crıstıan Tanase, Berkan Yıldırım, Emre Nefiz, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Altay: Gençer Cansev, Anton Putsıla, Ulaş Zengin, , Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz, , Andreas Tatos, Leandro Deyrınıo Kappel, Aydın Bağ, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Hakem: Özgüç Türkalp, Soner Maraş, Anıl Usta, Cihan Aydın

﻿

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi
Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta programı
1
Abdullah Çevrim için saygı duruşu yapılacak
Yerlikaya: "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
TFF Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿