Kasımpaşa - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 00:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Abdul Rahman Khalılı, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
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Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, , , Emre Taşdemir, , Sofıane Feghoulı, Dıagne Mbaye
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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