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Kasımpaşa - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kasımpaşa - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kasımpaşa - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 00:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Kasımpaşa: Abdul Rahman Khalılı, Syam Habıb Ben Youssef, Loret Sadıku, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Bangaly Fode Koıta, İlhan Depe, Olıvıer Veıgneau, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Ryan Henk Donk, , , Emre Taşdemir, , Sofıane Feghoulı, Dıagne Mbaye

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek

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