Aybaba'dan hakeme gönderme: "Bence fırsatı kaçırdı"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir maçını erteleyen hakem Halis Özkahya'ya göndermede bulundu.
Aybaba, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı"
Mücadelenin hakeme Halis Özkahya'ya göndermede bulunan Aybaba, "Biz oynamak istedik. Bize göre çok engelleyici bir şey yoktu. Hava şartları hakem için de uygundu. Halis Özkahya bence fırsatı kaçırdı. Hakem için avantajdı bu maç" diye konuştu.
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